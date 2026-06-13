«Лучшая победа в моей карьере». Майхшак — о матче с Оже-Альяссимом в Хертогенбосхе

76-я ракетка мира польский теннисист Камиль Майхшак прокомментировал победу в 1/4 финала турнира АТР-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) над четвёртым номером рейтинга канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3.
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«Это определённо лучшая победа в моей карьере. Феликс уже очень давно находится на вершине. Я знал, чего ожидать. Я понимал, что должен показать свой лучший теннис и действовать смело в самые важные моменты матча. Думаю, я действовал очень хладнокровно и эффективно. Я довольно хорошо подавал и старался поддерживать свой уровень игры от начала и до самого конца», – приводит слова Майхшака пресс-служба АТР.
За выход в финал турнира Майхшак поспорит с победителем встречи Даниил Медведев (Россия) – Марин Чилич (Хорватия).
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