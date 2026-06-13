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«Лучшая победа в моей карьере». Майхшак — о матче с Оже-Альяссимом в Хертогенбосхе

«Лучшая победа в моей карьере». Майхшак — о матче с Оже-Альяссимом в Хертогенбосхе
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76-я ракетка мира польский теннисист Камиль Майхшак прокомментировал победу в 1/4 финала турнира АТР-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) над четвёртым номером рейтинга канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3.

Хертогенбосх (м). 1/4 финала
12 июня 2026, пятница. 17:30 МСК
Феликс Оже-Альяссим
4
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Камиль Майхшак
76
Польша
Камиль Майхшак
К. Майхшак

«Это определённо лучшая победа в моей карьере. Феликс уже очень давно находится на вершине. Я знал, чего ожидать. Я понимал, что должен показать свой лучший теннис и действовать смело в самые важные моменты матча. Думаю, я действовал очень хладнокровно и эффективно. Я довольно хорошо подавал и старался поддерживать свой уровень игры от начала и до самого конца», – приводит слова Майхшака пресс-служба АТР.

За выход в финал турнира Майхшак поспорит с победителем встречи Даниил Медведев (Россия) – Марин Чилич (Хорватия).

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