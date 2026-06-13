Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Рыбакина деактивировала свой аккаунт в социальной сети

Елена Рыбакина деактивировала свой аккаунт в социальной сети
Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанка Елена Рыбакина деактивировала свой аккаунт в соцсетях.

В адреса Рыбакиной поступало множество гневных комментариев по поводу её вылета во втором круге Открытого чемпионата Франции по теннису – 2026. Тогда Елена проиграла украинке Юлии Стародубцевой (53-я строчка рейтинга) со счётом 6:3, 1:6, 6:7 (4:10). Также недовольства добавил и проигрыш Рыбакиной американке Кэти Бултер (60-й номер рейтинга) в четвертьфинале турнир WTA-500 в Лондоне (Великобритания).

Следующим для Рыбакиной турниром на травяных кортах будет WTA-500 в Берлине (Германия), который пройдёт с 15 по 21 июня.

Материалы по теме
Виландер — о Джоковиче: на Уимблдоне у него больше всего шансов на победу на ТБШ
Материалы по теме
«Думала, смогу повысить уровень, но столько ошибок…» Рыбакина — после вылета с «РГ»
«Думала, смогу повысить уровень, но столько ошибок…» Рыбакина — после вылета с «РГ»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android