Виландер — о Джоковиче: на Уимблдоне у него больше всего шансов на победу на ТБШ

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер высказался о шансах серба Новака Джоковича завоевать 25-й титул чемпиона мэйджоров на Уимблдоне-2026.

«В Париже он проиграл великолепному Фонсеке, но Уимблдон остаётся турниром «Большого шлема», где у него сохраняется больше всего шансов победить и наконец завоевать рекордный 25-й титул, который уже стал для него почти навязчивой целью. На траве, как мне кажется, разница между ним и Синнером немного сокращается. Кроме того, есть и статистический аспект: на грунте его могут обыграть 10-20 игроков, а на лондонской траве таких остаётся примерно пять», – приводит слова Виландера Gazzetta Dello Sport