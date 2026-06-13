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Андреева: матч с Сереной Уильямс мог бы стать одним из самых ярких моментов моей карьеры

Андреева: матч с Сереной Уильямс мог бы стать одним из самых ярких моментов моей карьеры
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Чемпионка «Ролан Гаррос» – 2026 Мирра Андреева призналась, что была бы рада получить возможность сыграть против 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» Серены Уильямс в случае её участия в одиночных разрядах турниров WTA.

— Думаешь о том, что если Серена Уильямс решит вернуться в одиночный разряд, у тебя может появиться шанс сыграть против неё?
— Конечно, это было бы потрясающе — сыграть против такой чемпионки, такой легенды. Она добилась невероятных успехов, выиграла столько титулов и получила такой огромный опыт. Это просто невероятно.

И даже сама мысль о том, что существует хотя бы небольшой шанс её возвращения в одиночный разряд и что я могу встретиться с ней на корте, кажется удивительной. Это, возможно, стало бы одним из самых ярких моментов в моей карьере.

Но посмотрим, случится ли это и когда именно. Если мне представится возможность сыграть против неё, я буду очень-очень рада и взволнована, – сказала Андреева в интервью CNN.

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