Топ-теннисисты могут бойкотировать микст на US Open — 2026 — The Times

Лидеры рейтинга АТР и WTA могут бойкотировать розыгрыш микста на Открытом чемпионате США – 2026, сообщает The Times.

По сообщению источника, игроки требуют увеличения призового фонда и улучшения условий для игроков и получения ими права голоса при принятии решений. Также теннисисты рассматривают возможность бойкота как «последние предупреждение» для организаторов турниров «Большого шлема».

Ранее, перед стартом Открытого чемпионата Франции – 2026, многие игроки согласились на объявление итальянской забастовки и отказывались общаться с журналистами дольше 15 минут из-за нежелания руководителей турниров «Большого шлема» платить им более 15% от дохода соревнований.