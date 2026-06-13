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Топ-теннисисты могут бойкотировать микст на US Open — 2026 — The Times

Топ-теннисисты могут бойкотировать микст на US Open — 2026 — The Times
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Лидеры рейтинга АТР и WTA могут бойкотировать розыгрыш микста на Открытом чемпионате США – 2026, сообщает The Times.

По сообщению источника, игроки требуют увеличения призового фонда и улучшения условий для игроков и получения ими права голоса при принятии решений. Также теннисисты рассматривают возможность бойкота как «последние предупреждение» для организаторов турниров «Большого шлема».

Ранее, перед стартом Открытого чемпионата Франции – 2026, многие игроки согласились на объявление итальянской забастовки и отказывались общаться с журналистами дольше 15 минут из-за нежелания руководителей турниров «Большого шлема» платить им более 15% от дохода соревнований.

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