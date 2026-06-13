Зверев — о волнении на «Ролан Гаррос»: когда Синнер проиграл, я не спал всю ночь

Чемпион «Ролан Гаррос» — 2026, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, какое волнение он испытал после того, как главный фаворит турнира итальянец Янник Синнер покинул турнир во втором круге. Синнер проиграл аргентинцу Хуан-Мануэлю Серундоло со счётом 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6.

«Я это максимально скрывал, убедил себя и солгал самому себе ради собственного блага. Теперь я могу быть честным. Когда Синнер проиграл, я не спал всю ночь. К счастью, на следующий день я играл днём против Кентена Алиса, так что смог поспать большую часть дня. Но затем произошло ещё одно: в матче перед моим проиграл Джокович.

Худший матч, который я сыграл на «Ролан Гаррос», был без сомнения против Алиса. Я был напряжён, чувствовал себя некомфортно, плохо играл и плохо подавал. Это был единственный матч на турнире, где моя подача действительно не работала. После победы я подумал: «Фух, я пережил этот матч. Теперь я снова могу быть собой. Теперь я снова могу играть в теннис».

Честно говоря, я думаю, что это была самая стрессовая неделя в моей жизни. Я знал, что внезапно стал главным фаворитом этого турнира, чего у меня никогда не было на турнирах «Большого шлема». Я знал, что если буду играть хорошо, как я показывал весь год, и просто играть в свой обычный теннис, я могу выиграть этот турнир и должен был его выиграть.

Я думаю, что справился с этой ситуацией невероятно хорошо на протяжении всего турнира, вплоть до финала. В финале я был очень нервным, очень напряжённым. Но даже там, в решающие моменты, я играл свой лучший теннис. Думаю, я сыграл лучший сет матча в пятом сете», – приводит слова Зверева Punto De Break.