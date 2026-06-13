Айла Томлянович вышла в полуфинал турнира WTA-250 в Хертогенбосхе
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Австралийская теннисистка Айла Томлянович (109-й номер рейтинга) обыграла в четвертьфинале турнира WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) 59-ю ракетку мира американку Кэти Макнелли со счётом 6:4, 6:4. Матч продлился 1 час и 47 минут (игра была остановлена вчера, 12 июня вечером из-за дождя и продолжилась сегодня).
Хертогенбосх (ж). 1/4 финала
13 июня 2026, суббота. 12:05 МСК
59
Кэти Макнелли
К. Макнелли
Окончен
0 : 2
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109
Айла Томлянович
А. Томлянович
Во время матча Томлянович сделала два эйса, допустила две двойные ошибки, реализовала 4 брейк-пойнта из 11, попадание первой подачи составило 70%. Макнелли сделала пять эйсов, допустила одну двойную ошибку, реализовала два брейк-пойнта из четырёх, попадание первой подачи – 77%.
В полуфинале травяного турнира Томлянович встретится с американкой Робин Монтгомери.
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