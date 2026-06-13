«Психологически всё будет иначе». Зверев — о влиянии победы на «РГ» на дальнейшую карьеру

Чемпион «Ролан Гаррос» — 2026, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о том, как победа на турнире может повлиять на его дальнейшую карьеру.

«Сначала мне нужно успокоиться, вернуться к тренировкам, и тогда посмотрим. Но думаю, что психологически всё будет иначе. Даже если я сыграю финал турнира «Большого шлема» против Синнера или Алькараса и всё пойдёт не так, я знаю, что я уже выиграл один. И никто не может его у меня отнять. Моя карьера ещё не закончена.

Надеюсь, я буду играть ещё 10 лет, и тогда мы сможем об этом говорить. Я хочу продолжать играть в теннис, продолжать соревноваться и выигрывать крупные турниры. И надеюсь, что это не последний мой турнир «Большого шлема», – приводит слова Зверева Punto De Break.