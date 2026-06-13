Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Психологически всё будет иначе». Зверев — о влиянии победы на «РГ» на дальнейшую карьеру

«Психологически всё будет иначе». Зверев — о влиянии победы на «РГ» на дальнейшую карьеру
Комментарии

Чемпион «Ролан Гаррос» — 2026, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о том, как победа на турнире может повлиять на его дальнейшую карьеру.

«Сначала мне нужно успокоиться, вернуться к тренировкам, и тогда посмотрим. Но думаю, что психологически всё будет иначе. Даже если я сыграю финал турнира «Большого шлема» против Синнера или Алькараса и всё пойдёт не так, я знаю, что я уже выиграл один. И никто не может его у меня отнять. Моя карьера ещё не закончена.

Надеюсь, я буду играть ещё 10 лет, и тогда мы сможем об этом говорить. Я хочу продолжать играть в теннис, продолжать соревноваться и выигрывать крупные турниры. И надеюсь, что это не последний мой турнир «Большого шлема», – приводит слова Зверева Punto De Break.

Материалы по теме
Зверев — о волнении на «Ролан Гаррос»: когда Синнер проиграл, я не спал всю ночь
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android