Ольга Данилович обручилась с вратарём «Атлетико» Мадрид Яном Облаком

197-я ракетка мира сербская теннисистка Ольга Данилович сообщила в социальных сетях, что обручилась с вратарём «Атлетико Мадрид» словенцем Яном Облаком.

Фото: Из личного архива Ольги Данилович

«Счастливейшие», – написала Данилович в публикации, сопроводив текст эмодзи сердца.

25-летняя Данилович является победительницей двух турниров WTA, также она поднималась на 32-ю строчку рейтинга и добиралась до четвёртых кругов на турнирах Большого шлема («Ролан Гаррос» – 2024, Australian Open – 2025).

33-летний Облак – один из топовых вратарей испанской «Ла-Лиги». В своей карьере он становился обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА, чемпионом «Ла-Лиги», а также несколько раз становился победителем в номинации «Лучший вратарь» национального первенства Испании.