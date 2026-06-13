Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ольга Данилович обручилась с вратарём «Атлетико» Мадрид Яном Облаком

Ольга Данилович обручилась с вратарём «Атлетико» Мадрид Яном Облаком
Комментарии

197-я ракетка мира сербская теннисистка Ольга Данилович сообщила в социальных сетях, что обручилась с вратарём «Атлетико Мадрид» словенцем Яном Облаком.

Фото: Из личного архива Ольги Данилович

«Счастливейшие», – написала Данилович в публикации, сопроводив текст эмодзи сердца.

25-летняя Данилович является победительницей двух турниров WTA, также она поднималась на 32-ю строчку рейтинга и добиралась до четвёртых кругов на турнирах Большого шлема («Ролан Гаррос» – 2024, Australian Open – 2025).

33-летний Облак – один из топовых вратарей испанской «Ла-Лиги». В своей карьере он становился обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА, чемпионом «Ла-Лиги», а также несколько раз становился победителем в номинации «Лучший вратарь» национального первенства Испании.

Материалы по теме
Лучшая теннисистка России — Мирра Андреева! Рейтинг «Чемпионата»: второй квартал 2026 года
Лучшая теннисистка России — Мирра Андреева! Рейтинг «Чемпионата»: второй квартал 2026 года
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android