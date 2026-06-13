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Бен Шелтон — Со Симабукуро, результат матча 13 июня 2026, счет 2:1, 1/4 финала АТР-250 Штутгарт

Бен Шелтон вышел в 1/2 финала турнира в Штутгарте, где сыграет с Легечкой
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Пятая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон вышел в 1/2 финала турнира АТР-250 в Штутгарте, обыграв японца Со Симабукуро со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

Штутгарт. 1/4 финала
13 июня 2026, суббота. 13:10 МСК
Бен Шелтон
5
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 4
         
Со Симабукуро
104
Япония
Со Симабукуро
С. Симабукуро

Теннисисты провели на корте 1 час 44 минуты. За время матча Бен Шелтон выполнил 10 подач навылет, допустив при этом четыре двойных ошибки, а также смог реализовать два брейк-пойнта из пяти. Си Симабукуро сделал в игре 10 эйсов, допустил три двойных ошибок и реализовал один из двух заработанных за матч брейк-пойнтов.

За право выйти в финал турнира в Штутгарте Бен Шелтон поспорит с чешским теннисистом Иржи Легечкой.

Турнир в Штутгарте проходит с 8 по 15 июня. Действующим победителем соревнований является американский теннисист Тейлор Фриц.

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