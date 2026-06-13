Бен Шелтон вышел в 1/2 финала турнира в Штутгарте, где сыграет с Легечкой

Пятая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон вышел в 1/2 финала турнира АТР-250 в Штутгарте, обыграв японца Со Симабукуро со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 44 минуты. За время матча Бен Шелтон выполнил 10 подач навылет, допустив при этом четыре двойных ошибки, а также смог реализовать два брейк-пойнта из пяти. Си Симабукуро сделал в игре 10 эйсов, допустил три двойных ошибок и реализовал один из двух заработанных за матч брейк-пойнтов.

За право выйти в финал турнира в Штутгарте Бен Шелтон поспорит с чешским теннисистом Иржи Легечкой.

Турнир в Штутгарте проходит с 8 по 15 июня. Действующим победителем соревнований является американский теннисист Тейлор Фриц.