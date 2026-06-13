Борис Беккер назвал Александра Зверева фаворитом Уимблдона-2026

Победитель шести турниров «Большого шлема» немец Борис Беккер считает немца Александра Зверева (третья ракетка мира) главным претендентом на титул Уимблдона-2026.

«Является ли Зверев внезапно фаворитом Уимблдона? Для меня — да. Алькарас травмирован, а что касается Синнера — никто не знает, как и когда он вернётся. У Саши есть подача для травяного тенниса, с такой подачей ты уже в полуфинале. Конечно, ему нужно адаптироваться. Если на Уимблдоне он будет принимать так же далеко от задней линии, как в Париже, это не сработает. Но у него есть всё, чтобы восторжествовать и на Уимблдоне.

Для меня с воскресного вечера Зверев входит в «Большую тройку» вместе с Янником Синнером и Карлосом Алькарасом. Нет причин, по которым он не должен выиграть ещё больше турниров «Большого шлема» — даже если Синнер и Алькарас играют. У Зверева есть потенциал, и в 29 лет он как раз в том возрасте, чтобы реализовать его в ближайшие два-три года. Мой совет ему в 29 лет: «Выигрывай всё, что можешь, потому что когда‑нибудь твоё время выйдет! Всё не заканчивается на первом титуле «Большого шлема». Нужны новые цели». Станет ли он вторым Домиником Тимом, выиграв только один ТБШ? У него есть всё, чтобы добиться большего — даже стать первой ракеткой мира, потому что последние месяцы он играет стабильно хорошо», – приводит слова Беккера Eurosport.