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Стала известна сетка турнира WTA-500 в Берлине, где сыграют Соболенко, Шнайдер, Калинская

Стала известна сетка турнира WTA-500 в Берлине, где сыграют Соболенко, Шнайдер, Калинская
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Сегодня, 13 июня, в Берлине (Германия) прошла жеребьёвка сетки одиночного разряда травяного турнира категории WTA-500. В турнире примут участие российские теннисистки Диана Шнайдер, Анна Калинская, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова, а также лидеры рейтинга WTA – белоруска Арина Соболенко и Елена Рыбакина.

Диана Шнайдер начнёт свой путь на турнире матчем с одной из победительниц квалификации. Анна Калинская встретится с восьмой ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной, а Людмила Самсонова сыграет с бельгийкой Элисе Мертенс. Екатерина Александрова проведёт стартовый матч соревнований с представительницей Австрии Анастасией Потаповой.

Лидеры рейтинга WTA – Арина Соболенко и Елена Рыбакина — начнут свой путь на турнире со второго круга. Соболенко сыграет с победительницей встречи между Екатериной Александровой и Анастасией Потаповой, а Рыбакина проведёт стартовый матч с сильнейшей теннисисткой из пары Донна Векич (Хорватия) – Александра Эала (Филиппины).

Турнир в Берлине пройдёт с 15 по 21 июня. Действующей победительницей соревнований является чешская теннисистка Маркета Вондроушова.

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