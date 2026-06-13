Даниил Медведев обыграл Чилича и вышел в 1/2 финала турнира АТР-250 в Хертогенбосхе

Чемпион US Open — 2021, восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в 1/2 финала турнира АТР-250 в Хертогербосхе (Нидерланды), обыграв хорвата Марина Чилича (47-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 3:6, 6:1.

Теннисисты провели на корте 1 час 48 минут. За время матча Медведев выполнил четыре подачи навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смог реализовать 5 из 11 брейк-пойнтов. Марин Чилич сделал в игре пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти.

В полуфинале турнира в Хертогенбосхе Медведев сыграет с польским теннисистом Камилем Майхшаком.

Турнир в Хертогенбосхе проходит с 8 по 15 июня. Действующим победителем соревнований является канадский теннисист Габриэль Диалло.