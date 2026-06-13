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«Скрывать не буду, он меня очень бесил». Мать Коболли — о характере и детстве сына

«Скрывать не буду, он меня очень бесил». Мать Коболли — о характере и детстве сына
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Франческа Нери, мама итальянского теннисиста Флавио Коболли, занимающего 10-ю строчку мирового рейтинга, рассказала о характере сына, о том, каким Флавио был в детстве, его отношениях с отцом-тренером Стефано Коболли.

«Флавио правда прекрасен. Он щедрый. Кажется суровым, а на самом деле добрый, даже слишком. И ещё он красивый. Правда? Но в детстве, скрывать не буду, он меня очень бесил. Если он что‑то решил, то идёт до конца — это видно и на корте. Много лет назад, когда Флавио был ребёнком, я даже гналась за ним с метлой по улице! Почему? Он мне нагрубил: когда слишком, значит слишком. И ещё желания учиться у него было мало. И сейчас тоже мало.

Что касается его отношений с отцом… Стефано [Коболли] пришлось сильно смягчить свой характер. Понимаете, и он, и Флавио очень сильные личности и всегда хотят быть правыми. Раньше они очень много ругались на корте», — приводит слова Нери La Nazione.

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