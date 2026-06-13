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Даниил Медведев в 67-й раз вышел в 1/2 финала на турнирах АТР

Даниил Медведев в 67-й раз вышел в 1/2 финала на турнирах АТР
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Чемпион US Open – 2021, восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в 67-й полуфинал в профессиональной карьере на турнирах АТР. Ранее Медведев обыграл в матче 1/4 финала турнира АТР-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) хорвата Марина Чилича. Встреча завершилась со счётом 6:2, 3:6, 6:1.

Хертогенбосх (м). 1/4 финала
13 июня 2026, суббота. 14:30 МСК
Даниил Медведев
8
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
2 		6 1
         
Марин Чилич
47
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич

За право выйти в финал турнира в Хертогенбосхе Даниил Медведев поспорит с поляком Камилем Майхшаком (76-й номер рейтинга).

Турнир в Хертогенбосхе проходит с 8 по 15 июня. Действующим победителем соревнований является канадский теннисист Габриэль Диалло, который в финале турнира прошлого года обыграл бельгийца Зизу Бергса (7:5, 7:6 (10:8)).

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