Даниил Медведев в 67-й раз вышел в 1/2 финала на турнирах АТР

Чемпион US Open – 2021, восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в 67-й полуфинал в профессиональной карьере на турнирах АТР. Ранее Медведев обыграл в матче 1/4 финала турнира АТР-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) хорвата Марина Чилича. Встреча завершилась со счётом 6:2, 3:6, 6:1.

За право выйти в финал турнира в Хертогенбосхе Даниил Медведев поспорит с поляком Камилем Майхшаком (76-й номер рейтинга).

Турнир в Хертогенбосхе проходит с 8 по 15 июня. Действующим победителем соревнований является канадский теннисист Габриэль Диалло, который в финале турнира прошлого года обыграл бельгийца Зизу Бергса (7:5, 7:6 (10:8)).