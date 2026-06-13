Даниил Медведев уступает только Звереву и Синнеру по числу полуфиналов в сезоне-2026

Чемпион US Open – 2021, восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в пятый раз в сезоне-2026 вышел в 1/2 финала на турнирах АТР. Медведев обыграл в матче 1/4 финала турнира АТР-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) хорвата Марина Чилича. Встреча завершилась со счётом 6:2, 3:6, 6:1.
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Ранее россиянин выходил в полуфиналы турниров в Брисбене (Австралия), Дубае (ОАЭ), Индиан-Уэллсе (США) и Риме (Италия).
На уровне ATP только Александр Зверев (7) и Янник Синнер (6) обходят Медведева по числу полуфиналов в текущем сезоне. Все трое — единственные игроки, которым удалось достигнуть пяти полуфиналов на данном этапе сезона-2026.
Турнир в Хертогенбосхе проходит с 8 по 15 июня. Действующим победителем соревнований является канадский теннисист Габриэль Диалло, который в финале турнира прошлого года обыграл бельгийца Зизу Бергса (7:5, 7:6 (10:8)).
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