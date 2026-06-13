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Александр Бублик — Тейлор Фриц, результат матча 13 июня 2026, счет 0:1, 1/2 финала АТР-250 Штутгарт

Бублик проиграл Тейлору Фрицу в 1/2 финала турнира АТР-250 в Штутгарте
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11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик не смог выйти в финал турнира АТР-250 в Штутгарте (Германия), уступив американцу Тейлору Фрицу (девятый номер рейтинга) со счётом 4:6, 4:6.

Штутгарт. 1/2 финала
13 июня 2026, суббота. 14:40 МСК
Александр Бублик
11
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Тейлор Фриц
9
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

Теннисисты провели на корте 1 час 9 минут. За время матча Тейлор Фриц выполнил 13 подач навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смог реализовать все три брейк-пойнта, которые заработал в игре. Александр Бублик сделал шесть эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из трёх в матче.

За титул в Штутгарте Фриц поборется с победителем встречи между соотечественником Беном Шелтоном и чешским теннисистом Иржи Легечкой.

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