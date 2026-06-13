Бублик проиграл Тейлору Фрицу в 1/2 финала турнира АТР-250 в Штутгарте
Поделиться
11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик не смог выйти в финал турнира АТР-250 в Штутгарте (Германия), уступив американцу Тейлору Фрицу (девятый номер рейтинга) со счётом 4:6, 4:6.
Штутгарт. 1/2 финала
13 июня 2026, суббота. 14:40 МСК
11
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
9
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Теннисисты провели на корте 1 час 9 минут. За время матча Тейлор Фриц выполнил 13 подач навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смог реализовать все три брейк-пойнта, которые заработал в игре. Александр Бублик сделал шесть эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из трёх в матче.
За титул в Штутгарте Фриц поборется с победителем встречи между соотечественником Беном Шелтоном и чешским теннисистом Иржи Легечкой.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 июня 2026
-
15:48
-
15:46
-
15:35
-
15:24
-
15:05
-
15:05
-
14:55
-
14:19
-
13:55
-
13:05
-
12:54
-
12:17
-
11:53
-
11:35
-
11:15
-
11:00
-
10:58
-
10:30
-
10:16
-
09:51
-
09:40
-
09:35
-
09:30
-
09:19
-
09:12
-
00:52
-
00:47
-
00:24
-
00:04
- 12 июня 2026
-
23:22
-
23:13
-
23:04
-
22:41
-
22:05
-
21:57