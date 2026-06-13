«Проблема — движение». Зверев — о сложностях в игре на травяном покрытии

Чемпион «Ролан Гаррос» — 2026, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал о сложностях, с которыми сталкивается во время игры на травяном покрытии.

«Существует неправильное представление о теннисе на траве. Люди думают, что всё зависит от агрессивной игры, но это не главное. Определяющий фактор на траве — способность быстро и ловко двигаться по покрытию. А для меня, ростом два метра и весом 95 кг, это сложно.

Я невероятно хорошо играл на траве в 2024 году. Я тогда говорил, что чувствую себя лучше, чем когда-либо. И что произошло? Я поскользнулся и сломал кость в колене. Это вещи, которые могут случиться только на траве. Я могу отлично играть на быстрых покрытиях. Я выиграл Париж-Берси два года назад. Это был, вероятно, самый быстрый хард за последние 10 лет.

Я выиграл Цинциннати, это один из самых быстрых хардовых турниров в мире. Я выиграл Олимпийские игры, и там тоже было очень быстрое покрытие. Скорость покрытия мне подходит. Проблема — движение. Это моя единственная проблема, и мне нужно научиться её решать», – приводит слова Зверева Punto de Break.