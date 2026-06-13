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Стала известна сетка турнира АТР-500 в Галле, где сыграют Медведев, Зверев, Бублик

Стала известна сетка турнира АТР-500 в Галле, где сыграют Медведев, Зверев, Бублик
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Сегодня, 13 июня, в Галле (Германия) прошла жеребьёвка сетки одиночного разряда травяного турнира категории АТР-500. В турнире примут участие российские теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов, а также немец Александр Зверев, канадец Феликс Оже-Альяссим, американцы Бен Шелтон, Тейлор Фриц и представитель Казахстана Александр Бублик.

Даниил Медведев в стартовом матче турнира сыграет с аргентинским теннисистом Томасом Мартином Этчеверри, а Карен Хачанов поборется за выход во второй круг с американцем Итаном Куинном.

Александр Зверев сыграет в первом круге с чехом Витом Копривой, Феликс Оже-Альяссим проведёт встречу с португальским теннисистом Нуну Боржешем, Александр Бублик поборется за выход во второй круг с победителем квалификации. Американцы Бен Шелтон и Тейлор Фриц сыграют с австралийцем Ником Кирьосом и бельгийцем Зизу Бергсом соответственно.

Турнир в Галле пройдёт с 15 по 21 июня. Действующим победителем соревнований является казахстанский теннисист Александр Бублик.

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