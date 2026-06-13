«Мне пришлось по-настоящему бороться». Фриц — о выходе в финал турнира в Штутгарте

Девятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц рассказал об ощущениях от победы в полуфинале турнира категории АТР-250 в Штутгарте (Германия), где ему удалось выиграть у 11-й ракетки мира казахстанца Александра Бублика со счётом 6:4, 6:4.

«Мне пришлось по-настоящему тяжело бороться в первых матчах, и кажется безумием, что я уже в финале. Всегда круто защищать титул. Завоевать свой первый титул в году, как я сделал здесь в прошлом сезоне, было бы отличным способом начать травяной сезон.

Мне очень нравится, что на травяных кортах у меня получаются рискованные удары и точные попадания. Я думаю, это покрытие отлично подходит для моей подачи и моего бэкхенда. На любом другом покрытии я всё равно плохо принимаю, так что на траве я чувствую себя так же, и это неплохо», – приводит слова Фрица пресс-служба АТР.