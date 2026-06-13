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«Мне пришлось по-настоящему бороться». Фриц — о выходе в финал турнира в Штутгарте

«Мне пришлось по-настоящему бороться». Фриц — о выходе в финал турнира в Штутгарте
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Девятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц рассказал об ощущениях от победы в полуфинале турнира категории АТР-250 в Штутгарте (Германия), где ему удалось выиграть у 11-й ракетки мира казахстанца Александра Бублика со счётом 6:4, 6:4.

Штутгарт. 1/2 финала
13 июня 2026, суббота. 14:40 МСК
Александр Бублик
11
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Тейлор Фриц
9
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

«Мне пришлось по-настоящему тяжело бороться в первых матчах, и кажется безумием, что я уже в финале. Всегда круто защищать титул. Завоевать свой первый титул в году, как я сделал здесь в прошлом сезоне, было бы отличным способом начать травяной сезон.

Мне очень нравится, что на травяных кортах у меня получаются рискованные удары и точные попадания. Я думаю, это покрытие отлично подходит для моей подачи и моего бэкхенда. На любом другом покрытии я всё равно плохо принимаю, так что на траве я чувствую себя так же, и это неплохо», – приводит слова Фрица пресс-служба АТР.

Турнирная сетка Штутгарта
Календарь Штутгарта
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