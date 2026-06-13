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Майхшак — Медведев: текстовая онлайн-трансляция полуфинала турнира АТР-250 в Хертогенбосхе

Майхшак — Медведев: текстовая онлайн-трансляция полуфинала турнира АТР-250 в Хертогенбосхе
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Сегодня, 13 июня, на грунтовых кортах Хертогенбосха (Нидерланды) продолжится турнир категории АТР-250. В рамках игрового дня восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев за выход в финал соревнований сразится с представителем Польши Камилем Майхшаком, занимающим в мировом рейтинге 76-е место.

Хертогенбосх (м). 1/2 финала
13 июня 2026, суббота. 18:15 МСК
Камиль Майхшак
76
Польша
Камиль Майхшак
К. Майхшак
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
8
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Начало встречи запланировано на 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Майхшаком и Медведевым.

Также сегодня Медведев успел завершить встречу четвертьфинала этого турнира, которая не была закончена днём ранее из-за дождей. Россиянин одолел хорвата Марина Чилича (6:2, 3:6, 6:1).

Сетка турнира АТР-250 в Хертогенбосхе
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