Майхшак — Медведев: текстовая онлайн-трансляция полуфинала турнира АТР-250 в Хертогенбосхе

Сегодня, 13 июня, на грунтовых кортах Хертогенбосха (Нидерланды) продолжится турнир категории АТР-250. В рамках игрового дня восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев за выход в финал соревнований сразится с представителем Польши Камилем Майхшаком, занимающим в мировом рейтинге 76-е место.

Начало встречи запланировано на 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Майхшаком и Медведевым.

Также сегодня Медведев успел завершить встречу четвертьфинала этого турнира, которая не была закончена днём ранее из-за дождей. Россиянин одолел хорвата Марина Чилича (6:2, 3:6, 6:1).