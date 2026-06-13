Стала известна сетка турнира АТР-500 в Лондоне, где сыграют де Минор и Ходар

В понедельник, 15 июня, на травяных кортах Лондона стартует турнир категории АТР-500. Российские теннисисты на нём не выступят.

В статусе первого сеяного турнир проведёт шестая ракетка мира австралиец Алекс де Минор. Стартовый матч он проведёт с канадцем Габриэлем Диалло.

«Чемпионат» предлагает также ознакомиться с другими значимыми стартовыми матчами на турнире в Лондоне.

Теннис. Турнир АТР-500, Лондон, 2026 год. Стартовые матчи (частично):

Брэндон Накашима (США) – Мартон Фучович (Венгрия);

Игнасио Бусе (Перу) – Рафаэль Ходар (Испания, 5);

Якуб Меншик (Чехия, 3) – Адриан Маннарино (Франция);

Александр Блокс (Бельгия) – Франсиско Серундоло (Аргентина, 7);

Томми Пол (США, 8) – Хауме Мунар (Испания);

Корентен Муте (Франция) – квалифаер;

Кэмерон Норри (Великобритания) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 4);

Артур Риндеркнеш (Франция, 6) – Хамад Меджедович (Сербия);

Камиль Майхшак (Польша) – Иржи Легечка (Чехия, 2).