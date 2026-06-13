Де Минор вышел в финал турнира АТР-250 в Хертогенбосхе, с «баранкой» обыграв Маннарино
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Шестая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в финал турнира категории АТР-250 в Хертогенбосхе, обыграв соперника из Франции Адриана Маннарино, занимающего в мировом рейтинге 46-е место. Встреча соперников продолжалась 1 час 21 минуту и завершилась со счётом 6:4, 6:0.
Хертогенбосх (м). 1/2 финала
13 июня 2026, суббота. 16:50 МСК
46
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Окончен
0 : 2
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6
Алекс де Минор
А. де Минор
По ходу матча Маннарино не сделал ни одного эйса, допустил одну двойную ошибку и сумел реализовать два брейк-пойнта из четырёх заработанных. Де Минор подал навылет пять раз, сделал четыре двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 11.
В финале турнира де Минор сразится с победителем матча между Даниилом Медведевым и Камилем Майхшаком.
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