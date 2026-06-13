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Адриан Маннарино — Алекс де Минор, результат матча 13 июня 2026, счёт 0:2, 1/2 финала; ATP 250 Хертогенбосх

Де Минор вышел в финал турнира АТР-250 в Хертогенбосхе, с «баранкой» обыграв Маннарино
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Шестая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в финал турнира категории АТР-250 в Хертогенбосхе, обыграв соперника из Франции Адриана Маннарино, занимающего в мировом рейтинге 46-е место. Встреча соперников продолжалась 1 час 21 минуту и завершилась со счётом 6:4, 6:0.

Хертогенбосх (м). 1/2 финала
13 июня 2026, суббота. 16:50 МСК
Адриан Маннарино
46
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		0
6 		6
         
Алекс де Минор
6
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

По ходу матча Маннарино не сделал ни одного эйса, допустил одну двойную ошибку и сумел реализовать два брейк-пойнта из четырёх заработанных. Де Минор подал навылет пять раз, сделал четыре двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 11.

В финале турнира де Минор сразится с победителем матча между Даниилом Медведевым и Камилем Майхшаком.

Сетка турнира АТР-250 в Хертогенбосхе
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