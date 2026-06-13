Донна Векич стала первой финалисткой «пятисотника» в Лондоне
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76-я ракетка мира хорватская теннисистка Донна Векич вышла в финал турнира категории WTA-500 в Лондоне, одолев соперницу из Великобритании Кэти Бултер, занимающую в мировом рейтинге 73-е место. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 7 минут и завершилась со счётом 6:1, 6:3.
Лондон (ж). 1/2 финала
13 июня 2026, суббота. 16:55 МСК
73
Кэти Бултер
К. Бултер
Окончен
0 : 2
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|3
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|3
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|6
76
Донна Векич
Д. Векич
По ходу матча Бултер сделала один эйс, допустила семь двойных ошибок и не заработала ни одного брейк-пойнта. Векич подала навылет два раза, сделала одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми.
В финале турнира в Лондоне Векич сразится с победительницей матча между Эммой Радукану (Великобритания) и Ивой Йович (США).
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