Донна Векич стала первой финалисткой «пятисотника» в Лондоне

76-я ракетка мира хорватская теннисистка Донна Векич вышла в финал турнира категории WTA-500 в Лондоне, одолев соперницу из Великобритании Кэти Бултер, занимающую в мировом рейтинге 73-е место. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 7 минут и завершилась со счётом 6:1, 6:3.

По ходу матча Бултер сделала один эйс, допустила семь двойных ошибок и не заработала ни одного брейк-пойнта. Векич подала навылет два раза, сделала одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми.

В финале турнира в Лондоне Векич сразится с победительницей матча между Эммой Радукану (Великобритания) и Ивой Йович (США).