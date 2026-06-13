Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кэти Бултер — Донна Векич, результат матча 13 июня 2026, счёт 0:2, 1/2 финала; WTA 500 Лондон

Донна Векич стала первой финалисткой «пятисотника» в Лондоне
Комментарии

76-я ракетка мира хорватская теннисистка Донна Векич вышла в финал турнира категории WTA-500 в Лондоне, одолев соперницу из Великобритании Кэти Бултер, занимающую в мировом рейтинге 73-е место. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 7 минут и завершилась со счётом 6:1, 6:3.

Лондон (ж). 1/2 финала
13 июня 2026, суббота. 16:55 МСК
Кэти Бултер
73
Великобритания
Кэти Бултер
К. Бултер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3
6 		6
         
Донна Векич
76
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич

По ходу матча Бултер сделала один эйс, допустила семь двойных ошибок и не заработала ни одного брейк-пойнта. Векич подала навылет два раза, сделала одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми.

В финале турнира в Лондоне Векич сразится с победительницей матча между Эммой Радукану (Великобритания) и Ивой Йович (США).

Сетка "пятисотника" в Лондоне
Материалы по теме
Лучшая теннисистка России — Мирра Андреева! Рейтинг «Чемпионата»: второй квартал 2026 года
Лучшая теннисистка России — Мирра Андреева! Рейтинг «Чемпионата»: второй квартал 2026 года
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android