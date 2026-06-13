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Бен Шелтон — Иржи Легечка, результат матча 13 июня 2026, счёт 2:1, 1/2 финала; ATP 250 Штутгарт

Бен Шелтон вышел в финал турнира АТР-250 в Штутгарте
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Пятая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон вышел в финал турнира категории АТР-250 в Штутгарте (Германия), обыграв чеха Иржи Легечку, занимающего в мировом рейтинге 12-е место. Встреча соперников продолжалась 2 часа 54 минуты и завершилась со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (16:14), 7:6 (8:6).

Штутгарт. 1/2 финала
13 июня 2026, суббота. 16:40 МСК
Бен Шелтон
5
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 4 		7 16 7 8
7 7 		6 14 6 6
         
Иржи Легечка
12
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка

По ходу матча Шелтон сделал 21 эйс, допустил две двойные ошибки и не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из пяти заработанных. Легечка подал навылет 17 раз, сделал две двойные ошибки и также не реализовал ни одного брейк-пойнта из четырёх.

В финале Шелтон сразится со своим соотечественником Тейлором Фрицем.

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