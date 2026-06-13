Медведев не смог выйти в финал турнира АТР-250 в Хертогенбосхе, проиграв Майхшаку

Восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в полуфинале турнира АТР-250 в Хертогенбосхе уступил сопернику из Польши Камилю Майхшаку, занимающему в мировом рейтинге 76-е место. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 29 минут и завершилась со счётом 6:7 (4:7), 1:6.
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По ходу матча Майхшак сделал один эйс, допустил одну двойную ошибку и сумел реализовать три брейк-пойнта из шести заработанных. Медведев подал навылет восемь раз, сделал шесть двойных ошибок и не реализовал два заработанных брейк-пойнта.
В финале турнира в Хертогенбосхе Майшак сразится с шестой ракеткой мира австралийцем Алексом де Минором. Ранее в субботу Медведев провёл не завершившийся накануне матч четвертьфинала турнира, обыграв хорвата Марина Чилича (6:2, 3:6, 6:1).
- 13 июня 2026
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