Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Камиль Майхшак — Даниил Медведев, результат матча 13 июня 2026, счёт 2:0, 1/2 финала; ATP 250 Хертогенбосх

Медведев не смог выйти в финал турнира АТР-250 в Хертогенбосхе, проиграв Майхшаку
Комментарии

Восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в полуфинале турнира АТР-250 в Хертогенбосхе уступил сопернику из Польши Камилю Майхшаку, занимающему в мировом рейтинге 76-е место. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 29 минут и завершилась со счётом 6:7 (4:7), 1:6.

Хертогенбосх (м). 1/2 финала
13 июня 2026, суббота. 18:25 МСК
Камиль Майхшак
76
Польша
Камиль Майхшак
К. Майхшак
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 4 		1
         
Даниил Медведев
8
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

По ходу матча Майхшак сделал один эйс, допустил одну двойную ошибку и сумел реализовать три брейк-пойнта из шести заработанных. Медведев подал навылет восемь раз, сделал шесть двойных ошибок и не реализовал два заработанных брейк-пойнта.

В финале турнира в Хертогенбосхе Майшак сразится с шестой ракеткой мира австралийцем Алексом де Минором. Ранее в субботу Медведев провёл не завершившийся накануне матч четвертьфинала турнира, обыграв хорвата Марина Чилича (6:2, 3:6, 6:1).

Материалы по теме
Медведев спасся с матчбола и выиграл первую встречу на траве. А в 1/4 финала — опять дождь
Медведев спасся с матчбола и выиграл первую встречу на траве. А в 1/4 финала — опять дождь
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android