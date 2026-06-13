Турнир WTA-250, Хертогенбосх: результаты матчей на 13 июня

Сегодня, 13 июня, на травяных кортах в Хертогенбосхе (Нидерланды) продолжился турнир категории WTA-250. В рамках игрового дня состоялись матчи четвертьфинала и полуфинала турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в субботу.

Теннис. Турнир WTA-250, Хертогенбосх, 2026 год. Результаты матчей на 13 июня:

Кэти Макнелли (США) – Айла Томлянович (Австралия) — 4:6, 4:6;

Барбора Крейчикова (Нидерланды) – Магда Линетт (Польша) – 6:3, 7:6 (7:4);

Робин Монтгомери (США) — Айла Томлянович — 6:4, 6:2.

В финале женского турнира в Хертогенбосхе сразятся Робин Монтгомери и Барбора Крейчикова.