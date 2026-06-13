Эмма Радукану уверенно обыграла Иву Йович и вышла в финал «пятисотника» в Лондоне

42-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану в полуфинале турнира категории WTA-500 в Лондоне обыграла американку Иву Йович, занимающую в мировом рейтинге 19-е место, и вышла в финал. Встреча соперниц продолжалась 1 час 29 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:2.

По ходу матча Радукану ни разу не подала навылет, сделала две двойные ошибки и сумела реализовать пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. Йович также не сделала ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из пяти.

В финале «пятисотника» в Лондоне Радукану сразится с хорватской теннисисткой Донной Векич, стартовавшей на турнире в статусе лаки-лузера.