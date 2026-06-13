Эмма Радукану уверенно обыграла Иву Йович и вышла в финал «пятисотника» в Лондоне
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42-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану в полуфинале турнира категории WTA-500 в Лондоне обыграла американку Иву Йович, занимающую в мировом рейтинге 19-е место, и вышла в финал. Встреча соперниц продолжалась 1 час 29 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:2.
Лондон (ж). 1/2 финала
13 июня 2026, суббота. 19:20 МСК
42
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
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|2
19
Ива Йович
И. Йович
По ходу матча Радукану ни разу не подала навылет, сделала две двойные ошибки и сумела реализовать пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. Йович также не сделала ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из пяти.
В финале «пятисотника» в Лондоне Радукану сразится с хорватской теннисисткой Донной Векич, стартовавшей на турнире в статусе лаки-лузера.
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