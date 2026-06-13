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Турнир WTA-500, Лондон: результаты матчей 13 июня

Турнир WTA-500, Лондон: результаты матчей 13 июня
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Сегодня, 13 июня, на травяных кортах Лондона продолжился турнир категории WTA-500. В рамках соревновательного дня состоялись матчи четвертьфинала и полуфинала турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в субботу.

Теннис. Турнир WTA-500, Лондон, 2026 год. Результаты матчей 13 июня:

  • Эмма Радукану (Великобритания) – Камилла Рахимова (Узбекистан) – 6:3, 7:5;
  • Кэти Бултер (Великобритания) – Донна Векич (Хорватия) – 1:6, 3:6;
  • Эмма Радукану (Великобритания) – Ива Йович (США) – 6:2: 6:2.

В финале «пятисотника» в Лондоне сразятся Эмма Радукану и Донна Векич. Действующей победительницей турнира является немка Татьяна Мария.

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