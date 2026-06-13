Турнир АТР-250, Штутгарт: результаты матчей 13 июня

Сегодня, 13 июня, на травяных кортах в Штутгарте (Германия) продолжился турнир категории АТР-250. В рамках игрового дня был завершён матч 1/4 финала, а также состоялись две полуфинальные встречи турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир АТР-250, Штутгарт, 2026 год. Результаты матчей 13 июня:

Бен Шелтон (США, 1) – Со Симабукуро (Япония, Q) – 4:6, 6:3, 6:4;

Александр Бублик (Казахстан, 3) – Тейлор Фриц (США, 2) – 4:6, 4:6;

Бен Шелтон – Иржи Легечка (Чехия, 4) – 6:7 (4:7), 7:6 (16:14), 7:6 (8:6).

В финале турнира в Штутгарте сразятся Бен Шелтон и Тейлор Фриц.