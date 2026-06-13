Турнир АТР-250, Хертогенбосх: результаты матчей 13 июня

Сегодня, 13 июня, на травяных кортах Хертогенбосха (Нидерланды) продолжился турнир категории АТР-250. В рамках игрового дня был завершён матч 1/4 финала, а также состоялись две полуфинальные встречи турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в субботу.

Теннис. Турнир АТР-250, Хертогенбосх, 2026 год. Результаты матчей 13 июня:

Даниил Медведев (Россия, 3) – Марин Чилич (Хорватия) – 6:2, 3:6, 6:1;

Адриан Маннарино (Франция) – Алекс де Минор (Австралия, 2) – 4:6, 0:6;

Камиль Майхшак (Польша) – Даниил Медведев – 7:6 (7:4), 6:1.

В финале мужского турнира в Хертогенбосхе сразятся Алекс де Минор и Камиль Майхшак.