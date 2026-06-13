Для Радукану выход в финал «пятисотника» в Лондоне стал самым крупным с US Open — 2021

Для 42-й ракетки мира британской теннисистки Эммы Радукану выход в финал турнира категории WTA-500 в Лондоне стал самым крупным почти за пять лет, с момента её участия в заключительном матче Открытого чемпионата США в 2021 году. В полуфинале турнира в столице Великобритании Радукану одолела американку Иву Йович (19-е место в мировом рейтинге) со счётом 6:2, 6:2.

В финале US Open – 2021 Радукану, вышедшая в основную сетку турнира через квалификацию, сразилась с канадкой Лейлой Фернандес, которую обыграла со счётом 6:4: 6:3.

В текущем сезоне Радукану уже участвовала в финале турнира WTA-250 в Клуж-Напоке, где уступила Соране Кырсте (0:6, 2:6).