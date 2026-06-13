Для Радукану выход в финал «пятисотника» в Лондоне стал самым крупным с US Open — 2021
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Для 42-й ракетки мира британской теннисистки Эммы Радукану выход в финал турнира категории WTA-500 в Лондоне стал самым крупным почти за пять лет, с момента её участия в заключительном матче Открытого чемпионата США в 2021 году. В полуфинале турнира в столице Великобритании Радукану одолела американку Иву Йович (19-е место в мировом рейтинге) со счётом 6:2, 6:2.
Лондон (ж). 1/2 финала
13 июня 2026, суббота. 19:20 МСК
42
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
2 : 0
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19
Ива Йович
И. Йович
В финале US Open – 2021 Радукану, вышедшая в основную сетку турнира через квалификацию, сразилась с канадкой Лейлой Фернандес, которую обыграла со счётом 6:4: 6:3.
В текущем сезоне Радукану уже участвовала в финале турнира WTA-250 в Клуж-Напоке, где уступила Соране Кырсте (0:6, 2:6).
Комментарии
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