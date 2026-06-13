Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Для Радукану выход в финал «пятисотника» в Лондоне стал самым крупным с US Open — 2021

Для Радукану выход в финал «пятисотника» в Лондоне стал самым крупным с US Open — 2021
Комментарии

Для 42-й ракетки мира британской теннисистки Эммы Радукану выход в финал турнира категории WTA-500 в Лондоне стал самым крупным почти за пять лет, с момента её участия в заключительном матче Открытого чемпионата США в 2021 году. В полуфинале турнира в столице Великобритании Радукану одолела американку Иву Йович (19-е место в мировом рейтинге) со счётом 6:2, 6:2.

Лондон (ж). 1/2 финала
13 июня 2026, суббота. 19:20 МСК
Эмма Радукану
42
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Ива Йович
19
США
Ива Йович
И. Йович

В финале US Open – 2021 Радукану, вышедшая в основную сетку турнира через квалификацию, сразилась с канадкой Лейлой Фернандес, которую обыграла со счётом 6:4: 6:3.

В текущем сезоне Радукану уже участвовала в финале турнира WTA-250 в Клуж-Напоке, где уступила Соране Кырсте (0:6, 2:6).

Материалы по теме
Эмма Радукану уверенно обыграла Иву Йович и вышла в финал «пятисотника» в Лондоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android