Александр Бублик лаконично описал свой старт сезона на турнирах на траве

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик опубликовал у себя в телеграм-канале пост, в котором кратко описал начало своего травяного сезона.

На своём первом в этом году соревновании на траве, турнире АТР-250 в Штутгарте, Бублик дошёл до полуфинала, где уступил американцу Тейлору Фрицу (4:6, 4:6). В парном разряде казахстанец сыграл в дуэте с Ником Кирьосом (Австралия), однако пара снялась с четвертьфинального матча.

«Неплохо начали траву, работаем дальше», – написал Бублик.

Следующим турниром, на который заявлен Бублик, станет «пятисотник» в Галле. Он стартует в понедельник, 15 июня.