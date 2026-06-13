Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Бублик лаконично описал свой старт сезона на турнирах на траве

Александр Бублик лаконично описал свой старт сезона на турнирах на траве
Комментарии

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик опубликовал у себя в телеграм-канале пост, в котором кратко описал начало своего травяного сезона.

На своём первом в этом году соревновании на траве, турнире АТР-250 в Штутгарте, Бублик дошёл до полуфинала, где уступил американцу Тейлору Фрицу (4:6, 4:6). В парном разряде казахстанец сыграл в дуэте с Ником Кирьосом (Австралия), однако пара снялась с четвертьфинального матча.

«Неплохо начали траву, работаем дальше», – написал Бублик.

Следующим турниром, на который заявлен Бублик, станет «пятисотник» в Галле. Он стартует в понедельник, 15 июня.

Материалы по теме
Стала известна сетка турнира АТР-500 в Галле, где сыграют Медведев, Зверев, Бублик
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android