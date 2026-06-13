«Это была потрясающая неделя». Радукану — после выхода в финал «пятисотника» в Лондоне

42-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану, вышедшая в финал «пятисотника» в Лондоне после победы над американкой Ивой Йович (6:2, 6:2), прокомментировала свой результат.

– Перед стартом этого турнира вы не выиграли ни матча за несколько месяцев, а сейчас победили на четырёх подряд, выиграли два сегодня и притом одолели игроков из топ-20. Как это влияет на вашу уверенность в себе?

– Спасибо, что напомнили мне об этой статистике. По-моему, это была потрясающая неделя. Мне очень понравилось тут играть, и, думаю, это отразилось на моём теннисе и том, насколько я была в борьбе и справлялась со сложными моментами. Выход в финал для меня очень важен. Надеюсь, вы, ребята, придёте завтра и поддержите меня.

– Что будет значить для вас выигранный здесь титул?

– Конечно, если спросить любого игрока, особенно в Британии, то они бы хотели тут поднять над головой трофей. Моя команда и я смогли пройти через трудности за последние несколько месяцев, результаты были не такими, как нам хотелось, но мы трудились не покладая рук. Хочу воспользоваться возможностью и поблагодарить их, — сказала Радукану в интервью на корте после матча.