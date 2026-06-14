Александр Зверев снялся для цифровой обложки журнала Esquire

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев снялся для цифровой обложки журнала о стиле и культуре Esquire (версия для Германии). Фотографии опубликовал официальный сайт издания. На кадрах Зверев предстал с копией победного трофея «Ролан Гаррос».

Фото: Esquire Germany

Фото: Esquire Germany

Фото: Esquire Germany

Неделю назад, 7 июня, Зверев стал победителем Открытого чемпионата Франции – 2026, в финале одолев итальянца Флавио Коболли (6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1). Победа на турнире в Париже стала первым титулом на турнире «Большого шлема» в карьере 29-летнего немца. До этого он трижды участвовал в финальных стадиях мэйджоров, но не выигрывал ни один из матчей.