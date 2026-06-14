Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Зверев снялся для цифровой обложки журнала Esquire

Александр Зверев снялся для цифровой обложки журнала Esquire
Комментарии

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев снялся для цифровой обложки журнала о стиле и культуре Esquire (версия для Германии). Фотографии опубликовал официальный сайт издания. На кадрах Зверев предстал с копией победного трофея «Ролан Гаррос».

Фото: Esquire Germany

Фото: Esquire Germany

Фото: Esquire Germany

Неделю назад, 7 июня, Зверев стал победителем Открытого чемпионата Франции – 2026, в финале одолев итальянца Флавио Коболли (6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1). Победа на турнире в Париже стала первым титулом на турнире «Большого шлема» в карьере 29-летнего немца. До этого он трижды участвовал в финальных стадиях мэйджоров, но не выигрывал ни один из матчей.

Материалы по теме
Зверев — новый чемпион «Ролан Гаррос». Он в пяти сетах одолел Коболли
Зверев — новый чемпион «Ролан Гаррос». Он в пяти сетах одолел Коболли
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android