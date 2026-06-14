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Майя Хвалиньска показала, как отдыхает после триумфа на «Ролан Гаррос» — 2026

Майя Хвалиньска показала, как отдыхает после триумфа на «Ролан Гаррос» — 2026
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21-я ракетка мира польская теннисистка Майя Хвалиньска опубликовала у себя на странице в соцсети фото из отпуска, который проводит после личного прорыва на «Ролан Гаррос» — 2026. Спортсменка отправилась отдыхать в Грецию. На опубликованных снимках она запечатлена на пляже, берегу моря, а также вместе с друзьями.

Фото: Личный архив Майи Хвалиньски

Фото: Личный архив Майи Хвалиньски

Фото: Личный архив Майи Хвалиньски

На минувшем Открытом чемпионате Франции Майя Хвалиньска начала выступление в основной сетке, куда пробилась через квалификацию, в статусе 114-й ракетки мира. Она дошла до финала, где уступила россиянке Мирре Андреевой (3:6, 2:6). После успеха в Париже она поднялась на 93 строчки рейтинга WTA.

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