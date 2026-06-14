Мария Шарапова показала свою тренировку в зале

Легендарная российская теннисистка, пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова опубликовала у себя на странице в соцсети видео, как проводит тренировку.

Мария Шарапова — самая титулованная теннисистка России, с 2025 года член Международного зала славы тенниса. За время, проведённое в туре, Шарапова выиграла 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Мария завершила карьеру в 2020 году, в 2022-м родила сына Тео. Недавно теннисистка посетила Открытый чемпионат Франции — 2026.