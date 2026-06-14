Сёстры Уильямс сыграют в парном разряде на Уимблдоне — источник

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 44-летняя американка Серена Уильямс вместе с родной сестрой, семикратной победительницей турниров «Большого шлема» Винус Уильямс сыграют по уайлд-кард на предстоящем Уимблдоне в парном разряде. Об этом заявил журналист Sky Sports Анджело Манджанте у себя на странице в соцсети.

Также Манджанте сообщил, что на данный момент ведутся переговоры о том, чтобы на Открытом чемпионате США в миксте Винус Уильямс сыграла в паре с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером, а Серена – с Карлосом Алькарасом.

Уимблдон пройдёт в Лондоне с 29 июня по 12 июля.