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Андрей Рублёв сменил образ перед стартом травяного сезона

Андрей Рублёв сменил образ перед стартом травяного сезона
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте 13-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв перед началом своей серии выступлений на травяном покрытии сменил образ, немного обновив причёску. Фото спортсмена опубликовал официальный аккаунт АТР.

Фото: ATP Tour

Ближайшим турниром, где планирует сыграть теннисист, станет «пятисотник» в Галле, который стартует 15 июня. На минувшем «Ролан Гаррос» Рублёв показал лучший результат среди россиян. Он дошёл до 1/8 финала, где уступил чеху Якубу Меншику (3:6, 6:7 (6:8), 6:4, 6:2, 3:6).

Также Рублёв планирует выступить на главном турнире сезона на траве — Уимблдоне, который пройдёт с 29 июня по 12 июля в Лондоне.

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