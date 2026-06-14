Андрей Рублёв сменил образ перед стартом травяного сезона

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте 13-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв перед началом своей серии выступлений на травяном покрытии сменил образ, немного обновив причёску. Фото спортсмена опубликовал официальный аккаунт АТР.

Фото: ATP Tour

Ближайшим турниром, где планирует сыграть теннисист, станет «пятисотник» в Галле, который стартует 15 июня. На минувшем «Ролан Гаррос» Рублёв показал лучший результат среди россиян. Он дошёл до 1/8 финала, где уступил чеху Якубу Меншику (3:6, 6:7 (6:8), 6:4, 6:2, 3:6).

Также Рублёв планирует выступить на главном турнире сезона на траве — Уимблдоне, который пройдёт с 29 июня по 12 июля в Лондоне.