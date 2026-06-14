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«Его левая рука станет самым верным помощником». Макки — о возвращении Алькараса

«Его левая рука станет самым верным помощником». Макки — о возвращении Алькараса
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Американский тренер по теннису, мастер-профессионал Ассоциации тенниса Соединённых Штатов (USPTA) Рик Макки считает, что испанский теннисист Карлос Алькарас (вторая ракетка мира) восстановится после травмы и вернётся на корт ещё сильнее.

«Алькарас будет в ещё лучшей физической форме, а его левая рука станет самым верным помощником в двуручном бэкхенде. Величие всегда превращает недостаток в преимущество. Испанский волшебник тенниса будет в полном порядке именно благодаря своей левой руке», – написал Макки на своей странице в социальных сетях.

Более месяца назад медицинское обследование показало, что у Алькараса воспаление мышц-пронаторов левой руки (мышцы, отвечающие за вращение предплечья). Из-за травмы испанец пропустил «Ролан Гаррос» – 2026 и не будет участвовать в Уимблдонском турнире этого же года.

Рик Макки работал с такими именитыми теннисистами, как Энди Роддик (один титул ТБШ), Дженнифер Каприати (3), Мария Шарапова (5), Серена Уильямс (23) и Винус Уильямс (7).

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