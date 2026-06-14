Появилось фото комплекта формы, в которой, предположительно, Синнер сыграет на Уимблдоне

Известный американский бренд спортивной одежды Nike опубликовал фото формы, в которой, предположительно, первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер сыграет на Уимблдоне-2026.

Фото: Nike

Фото: Nike

Одежда – поло, кепка, жилетка, шорты – представлена в зелёной и белой расцветке. Кроссовки этой серии – белые с зелёным логотипом Nike.

Уимблдон пройдёт в Лондоне с 29 июня по 12 июля.

Синнер в этом сезоне уже установил рекорд, выиграв пять турниров категории «Мастерс» подряд (в Индиан-Уэллсе, Майами, Монте-Карло, Мадриде и Риме). В матче второго круга «Ролан Гаррос» — 2026 состояние здоровья итальянского теннисиста сильно ухудшилось из-за жары, вследствие чего он сенсационно проиграл 56-й ракетке мира Хуан-Мануэлю Серундоло со счётом 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6.