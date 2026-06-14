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Алекс де Минор прокомментировал выход в финал турнира АТР-250 в Хертогенбосхе

Алекс де Минор прокомментировал выход в финал турнира АТР-250 в Хертогенбосхе
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Шестая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор прокомментировал выход в финал турнира категории АТР-250 в Хертогенбосхе после победы над французом Адрианом Маннарино.

Хертогенбосх (м). 1/2 финала
13 июня 2026, суббота. 16:50 МСК
Адриан Маннарино
46
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		0
6 		6
         
Алекс де Минор
6
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

«Очень счастлив. Получился непростой матч со сложным соперником и в тяжёлых условиях. Было не так много топ-спинов в игре, поэтому розыгрыши получились интересными. Рад оказаться в финале. Нидерланды – удачная для меня страна. Надеюсь, в финале смогу закончить начатое – это будет прекрасное завершение невероятной недели», — цитирует де Минора официальный сайт АТР.

В финале австралиец сразится с польским теннисистом Камилем Майхшаком.

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