Аманда Анисимова снялась с турнира WTA-500 в Берлине

Пятая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова не сыграет на травяном турнире категории WTA-500 в Берлине (Германия). Причина снятия на данный момент неизвестна.

Из-за снятия Анисимовой американка Кори Гауфф, находящаяся на седьмой строчке рейтинга, получит пятый номер посева, а россиянка Диана Шнайдер (16-я ракетка мира) поднимется на место Гауфф в сетке и получит девятый номер посева.

Женский турнир на травяных кортах в Берлине пройдёт с 15 по 21 июня.

В прошлом году победительницей стала чешская теннисистка Маркета Вондроушова, в финале она обыграла китаянку Ван Синьюй со счётом 7:6 (12:10), 4:6, 6:2.