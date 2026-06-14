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«Он ещё вернётся». Куэрри — о шансах Медведева на Уимблдоне-2026

«Он ещё вернётся». Куэрри — о шансах Медведева на Уимблдоне-2026
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Американский теннисист Сэм Куэрри считает возможным выход российского теннисиста Даниила Медведева (восьмая ракетка мира) в полуфинал Уимблдона-2026.

«У него были хорошие периоды, были и неудачные. На «Ролан Гаррос» он показал один из своих самых слабых результатов за долгое время, проиграв Адаму Уолтону. Но он ещё вернётся. Думаю, Медведев выиграет один из подготовительных турниров на траве, а потом выдаст полуфинал Уимблдона. Примерно этого я от него и жду», – приводит слова Куэрри Tennis Head.

Лучший результат на Уимблдоне Медведев показал в 2023 и 2024 годах – оба раза ему удавалось выйти в полуфиналы турнира.

Уимблдонский турнир 2026 года пройдёт с 29 июня по 12 июля.

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