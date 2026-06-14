Барбора Крейчикова снялась с финала турнира WTA-250 в Хертогенбосхе
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45-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова снялась с финального матча турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В борьбе за титул она должна была сразиться с американкой Робин Монтгомери, занимающей в мировом рейтинге 484-е место. Спортсменки не сыграли ни одного гейма. Предварительно, причина снятия чешки — проблема с верхними дыхательными путями.
Хертогенбосх (ж). Финал
14 июня 2026, воскресенье. 13:05 МСК
484
Робин Монтгомери
Р. Монтгомери
Окончен
Rt
|1
|2
|3
|
|
45
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Снятие Крейчиковой автоматически сделало Монтгомери победительницей турнира и тем самым принесло ей первый в карьере титул на уровне WTA.
30-летняя Крейчикова является двукратной победительницей турниров «Большого шлема» («Ролан Гаррос» — 2021, Уимблдон-2024).
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