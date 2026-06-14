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«Прикоснулась к своей творческой стороне». Арина Соболенко показала фотографии с отдыха

«Прикоснулась к своей творческой стороне». Арина Соболенко показала фотографии с отдыха
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Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко показала на своей странице в социальных сетях фотографии с культурного отдыха в Вене (Австрия).

Фото: Соцсети Арины Соболенко

Фото: Соцсети Арины Соболенко

Фото: Соцсети Арины Соболенко

Фото: Соцсети Арины Соболенко

«Прикоснулась к своей творческой стороне», – подписала фотографии Соболенко.

Соболенко посетила со своим женихом Георгиосом Франгулисом галерею Альбертина, где ознакомилась с творчеством всемирно известных художников Клода Моне и Марка Шагала, побывала в комнате Марии-Антуанетты во дворце Шёнбрунн, а также насладилась картинами немецкого художника-экспрессиониста Августа Макке в музее Леопольда.

Турниром в рамках подготовки к Уимблдону для Соболенко станет WTA-500 в Берлине (Германия).

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