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Шелтон высказался о предстоящем финале турнира АТР-250 в Штутгарте

Шелтон высказался о предстоящем финале турнира АТР-250 в Штутгарте
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Пятая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон высказался о выходе в финал турнира категории АТР-250 в Штутгарте, где сразится со своим соотечественником Тейлором Фрицем.

Штутгарт. Финал
14 июня 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Бен Шелтон
5
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
1 2 3
         
         
Тейлор Фриц
9
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

В полуфинале Шелтон обыграл чеха Иржи Легечку.

Штутгарт. 1/2 финала
13 июня 2026, суббота. 16:40 МСК
Бен Шелтон
5
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 4 		7 16 7 8
7 7 		6 14 6 6
         
Иржи Легечка
12
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка

«Иногда теннис идёт не по плану. Я уступал в первом сете в каждом сыгранном [здесь] матче. Это может усложнять обстановку, но при этом есть много способов для победы. Я выбрал наиболее сложный путь, но мои соперники провели прекрасные матчи. Отдельная благодарность Иржи [Легечке]. Я думаю, он провёл выдающийся матч, уровень был очень высоким.

Я очень вымотался, но с нетерпением жду матча с ним [Фрицем] в финале. Это уже вторая наша встреча в заключительном матче турнира в этом году. Он один из самых топовых американских теннисистов, я на него всегда равнялся. Каждый раз, когда мы играем вместе, это получается очень забавно», — цитирует Шелтона официальный сайт АТР.

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