Шелтон высказался о предстоящем финале турнира АТР-250 в Штутгарте

Пятая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон высказался о выходе в финал турнира категории АТР-250 в Штутгарте, где сразится со своим соотечественником Тейлором Фрицем.

В полуфинале Шелтон обыграл чеха Иржи Легечку.

«Иногда теннис идёт не по плану. Я уступал в первом сете в каждом сыгранном [здесь] матче. Это может усложнять обстановку, но при этом есть много способов для победы. Я выбрал наиболее сложный путь, но мои соперники провели прекрасные матчи. Отдельная благодарность Иржи [Легечке]. Я думаю, он провёл выдающийся матч, уровень был очень высоким.

Я очень вымотался, но с нетерпением жду матча с ним [Фрицем] в финале. Это уже вторая наша встреча в заключительном матче турнира в этом году. Он один из самых топовых американских теннисистов, я на него всегда равнялся. Каждый раз, когда мы играем вместе, это получается очень забавно», — цитирует Шелтона официальный сайт АТР.