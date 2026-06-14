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Журналист Морон объяснил, почему ATP отказалась от идеи запуска травяного «Мастерса»

Журналист Морон объяснил, почему ATP отказалась от идеи запуска травяного «Мастерса»
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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) несколько месяцев рассматривала возможность введения в календарь тура травяного турнира серии «Мастерс» к 2030 году, но на данный момент эти планы отложены на неопределённый срок, сообщает журналист Хосе Морон.

«Будет ли скоро «Мастерс» на траве? Вечный вопрос, который возникает каждый раз с началом травяного сезона.

Идея ATP заключалась в том, чтобы ввести турнир серии «Мастерс» в травяной серии к 2030 году, но сейчас эти планы испарились.

Почему? Появление в календаре Аравии с её будущим «Мастерсом» в 2028 году не оставило места для добавления нового турнира, поэтому трава так и не получила соревнование этой категории.

Следовательно, ответ на вопрос: нет, его не будет. По крайней мере, в ближайшее время. Если бы это всё же случилось, то, скорее всего, турнир проходил бы на этой неделе, а лучшим кандидатом был бы Галле, у которого лучшие инфраструктура и вместимость, чем в Лондоне. Но если только в будущем календарь не перестроят как-то иначе, у нас по-прежнему не будет «Мастерса» на траве», – написал Морон на своей странице в социальной сети.

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