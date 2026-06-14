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Новак Джокович посетил боксы «Ауди» на Гран-при Формулы-1 в Барселоне

Новак Джокович посетил боксы «Ауди» на Гран-при Формулы-1 в Барселоне
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2024 года сербский теннисист
Новак Джокович приехал на основную гонку Гран-при Барселоны-Каталуньи Формулы-1 и посетил боксы команды «Ауди». Фотографии с Джоковичем опубликовала пресс-служба Формулы-1 у себя на странице в соцсети.

Фото: Пресс-служба Формулы-1

Фото: Пресс-служба Формулы-1

Основная гонка Гран-при Барселоны-Каталуньи пройдёт в воскресенье, 14 июня. Её начало запланировано на 16:00 мск.

Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
14 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Идёт

На минувшем «Ролан Гаррос» — 2026 Джокович дошёл до третьего круга, где уступил 19-летнему бразильцу Жоао Фонсеке (6:4, 6:4, 3:6, 5:7, 5:7). Серб является одним из наиболее известных и титулованных теннисистов мира. Он — рекордсмен по количеству побед на турнирах «Большого шлема» (24), а также победитель 101 турнира серии ATP в одиночном разряде.

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