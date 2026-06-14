Новак Джокович посетил боксы «Ауди» на Гран-при Формулы-1 в Барселоне

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2024 года сербский теннисист

Новак Джокович приехал на основную гонку Гран-при Барселоны-Каталуньи Формулы-1 и посетил боксы команды «Ауди». Фотографии с Джоковичем опубликовала пресс-служба Формулы-1 у себя на странице в соцсети.

Фото: Пресс-служба Формулы-1

Фото: Пресс-служба Формулы-1

Основная гонка Гран-при Барселоны-Каталуньи пройдёт в воскресенье, 14 июня. Её начало запланировано на 16:00 мск.

На минувшем «Ролан Гаррос» — 2026 Джокович дошёл до третьего круга, где уступил 19-летнему бразильцу Жоао Фонсеке (6:4, 6:4, 3:6, 5:7, 5:7). Серб является одним из наиболее известных и титулованных теннисистов мира. Он — рекордсмен по количеству побед на турнирах «Большого шлема» (24), а также победитель 101 турнира серии ATP в одиночном разряде.