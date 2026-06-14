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Андреа Петкович предположила, почему Серена Уильямс решила вернуться в теннис

Андреа Петкович предположила, почему Серена Уильямс решила вернуться в теннис
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Бывшая девятая ракетка мира немка Андреа Петкович высказала предположение о том, почему 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс решила вернуться в спорт в 44 года.

«По моему мнению, ни один спортсмен и просто человек в этом мире добровольно не вернётся к этой волоките с антидопинговыми правилами, и уж тем более Серена Уильямс. Ты частично отказываешься от своей свободы, от своей жизни. Они знают, где ты находишься каждый день и могут навестить тебя когда угодно. У них есть обычай приходить в пять утра, просто чтобы побесить тебя. Простите за мой французский, но это так.

Никто не делает это просто ради того, чтобы сыграть в паре. Думаю, она так поступает, чтобы узнать, как на это ответит её тело и сможет ли она это вынести», — приводит слова Петкович Punto de Break.

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